Такий прогноз висловила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.
Дивися повний текст Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:42
Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні
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Дивися повний текст Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні.
Додано: Нед 19 гру, 2021 08:43
Турецкие фрукты должны стоить у нас наоборот дешевле учитывая сильное падение турецкой лиры к доллару и евро,а всякие эксперты вечно рассказывают всякие небылицы,хотя в нашей стране логика частенько не работает...
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