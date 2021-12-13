RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Бонусна тисяча»: на які цілі
президенти та прем’єри...

«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:01

Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
shokodko2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:03

  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Так, наче, і пластикову можна виробити - ні?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 18.03.21
Подякував: 70 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:22

  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

vitaliian написав:
  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
Адекватные магазины выносят ближе к покупателю пинпад с nfc приёмником, и никуда лезть не надо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30683
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1299 раз.
Подякували: 7370 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26

Успіх я так и подумал что книги для детей.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 гру, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:37

  Успіх написав:А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?



Теж на книги, або на квитки в театр.
Сьогодні з ранку отримав подарунок, цікаву книгу, куплену за ковідні гроші)
kostyk
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.05.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 07:49

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

деньги потрачены, так что тему можно закрывать
Примат
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:03

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

Альфа-Банк дал такой отчет по расходованию людьми денег за первые сутки:

книги - 34%;
билеты в кино - 26%;
железнодорожные билеты - 16%;
билетов через концертные агентства - 17%;
билеты на музыкальные концерты - 4%;
отдых, спорт и авиаперелеты - по 1%.
А у Монобанка такая статистика:

книжные магазины - 44,57%;
кинотеатры - 23,83%;
ж/д билеты - 14,06%;
театры - 8,98%;
спортзалы - 3,56%;
концерты - 3,81%;
музеи - 0,64 %;
авиабилеты по Украине – 0,55%.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра
R2 » П'ят 17 гру, 2021 09:32
7 560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 08:11
Примат
Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення... 1, 2, 3
R2 » Вів 14 гру, 2021 13:26
24 2078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 13:28
_hunter
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
R2 » Пон 13 гру, 2021 23:02
5 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 15:41
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.