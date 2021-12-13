«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:01
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
shokodko2017
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:03
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Так, наче, і пластикову можна виробити - ні?
Успіх
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:22
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
vitaliian написав: shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
Адекватные магазины выносят ближе к покупателю пинпад с nfc приёмником, и никуда лезть не надо
Faceless
Модератор
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
Успіх
я так и подумал что книги для детей.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Нед 19 гру, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:37
Успіх написав:
А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?
Теж на книги, або на квитки в театр.
Сьогодні з ранку отримав подарунок, цікаву книгу, куплену за ковідні гроші)
kostyk
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Додано: Пон 20 гру, 2021 07:49
деньги потрачены, так что тему можно закрывать
Примат
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Додано: Пон 20 гру, 2021 16:03
Альфа-Банк дал такой отчет по расходованию людьми денег за первые сутки:
книги - 34%; билеты в кино - 26%; железнодорожные билеты - 16%; билетов через концертные агентства - 17%; билеты на музыкальные концерты - 4%; отдых, спорт и авиаперелеты - по 1%. А у Монобанка такая статистика: книжные магазины - 44,57%; кинотеатры - 23,83%; ж/д билеты - 14,06%; театры - 8,98%; спортзалы - 3,56%; концерты - 3,81%; музеи - 0,64 %; авиабилеты по Украине – 0,55%.
vitaliian
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