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Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:14
Цікаво, з чого та "бабця" буде платити податок,якщо для купівлі хоча б тонни вугілля їй треба збирати з пенсії по кілька місяців,а в субсидії більшості відмовляють. Вона вже мерзне,а тепер іще й голодуватиме,щоб сплатити податки? а спеціально для автора шедеврального"Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."- Ви в цьому переконані? це ж лише загальні фрази, бульбашка...
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viktoriy_marchenko
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:48
viktoriy_marchenko написав:
... Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."- Ви в цьому переконані? це ж лише загальні фрази, бульбашка
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Так зачем эти "загальні фрази" тиражировать? -- есть закон №5600 -- он что "говорит"?
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_hunter
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