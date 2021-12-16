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Держбюджет недоотримує від
митниці близько 50 млрд грн...

Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:33

Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
"Ми припускаємо, що держбюджет від митниці недоотримує близько 50 млрд. грн.", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн на рік – Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:33

Читаешь подобное чтиво и диву даёшься на сколько эти профессионалы оторваны от реальной жизни.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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