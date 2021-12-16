"Ми припускаємо, що держбюджет від митниці недоотримує близько 50 млрд. грн.", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн на рік – Гетманцев.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 20:33
Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн на рік – Гетманцев.
Додано: Нед 19 гру, 2021 20:33
Читаешь подобное чтиво и диву даёшься на сколько эти профессионалы оторваны от реальной жизни.
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:59
Индикатив - это
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