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АРМА цьогоріч розшукало
активів на 13,5 млрд грн

АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:10

АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів розшукало активів на понад 13,5 млрд грн.

Дивися повний текст АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:11

Треба писати скільки повернуто у бюджет, а от тут все дуже сумно, державний бюджет у мінусі від діяльності цієї конторки на 250млн.грн.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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