Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів розшукало активів на понад 13,5 млрд грн.
Дивися повний текст АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:10
АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн
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Дивися повний текст АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн.
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:11
Треба писати скільки повернуто у бюджет, а от тут все дуже сумно, державний бюджет у мінусі від діяльності цієї конторки на 250млн.грн.
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