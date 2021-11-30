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Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Дивися повний текст Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

Податок на споживання введено.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:18

Хватить людей лякати. Подорожчає вишиванка до 2 гривень. Зникнуть маєчки в рулонах. решта останеться як було...

3. Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
simsurfs
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