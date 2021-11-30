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Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:30

  chipmunk написав:Велмарт біля пакетів почепив таблички, що вони є первинною упаковкою, і грошей не бере, Варус - по 1коп, а решта маркетів - жадібні паразити :)

Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:43

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  alter написав:Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен

Угу, хоча б бонусами, у всіх майже є
chipmunk
 
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  #<12
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