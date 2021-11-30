RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:30

  chipmunk написав:Велмарт біля пакетів почепив таблички, що вони є первинною упаковкою, і грошей не бере, Варус - по 1коп, а решта маркетів - жадібні паразити :)

Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен.
alter
 
Повідомлень: 870
З нами з: 14.05.08
Подякував: 325 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:43

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  alter написав:Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен

Угу, хоча б бонусами, у всіх майже є
chipmunk
 
Повідомлень: 8839
З нами з: 15.04.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:01

Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...
bloodangelif
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:32

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

bloodangelif написав:Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...
Так вже почали закуповувати біорозкладні, бо вони дешевші тепер
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30698
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1300 раз.
Подякували: 7378 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:46

  bloodangelif написав:Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...


А еще лучше организовать выкуп использованных пакетов назад, за те же 2 грн, и на переработку. Тогда бомжи вычистят от пакетов все вокруг, как сейчас от макулатуры.
alter
 
Повідомлень: 870
З нами з: 14.05.08
Подякував: 325 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48

3 гривні за пакетик - це перебор. Це масове обурить народ.
Аргумент що пакетики сто років розкладаються - брєд. Якщо зробити ціну 3 грн. - то пакетики перестануть розкладатись? :D
Звичайно що більш-менш багатої людини - 3 грн. це копійки і вони тупо будуть платити. Але "для бідних" це серйозні гроші. Спочатку підвищіть рівень добробуту, а вже тоді думайте про шкоду "екології через пакетики".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3248
З нами з: 11.11.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  bloodangelif написав:Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.


Да, недавно в Сильпо взял такой маленький пакетик на кассе, а потом в чеке увидел его стоимость в 5грн. Высшая математика конечно заканчивается, но начинается теория экономики :)
Евгений Н.
 
Повідомлень: 504
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:53

  andrijk777 написав:Аргумент що пакетики сто років розкладаються - брєд.

Согласен, под действием ультрафиолета на солнце превращается в г.нище за несколько месяцев.

  andrijk777 написав:Спочатку підвищіть рівень добробуту, а вже тоді думайте про шкоду "екології через пакетики".

Зп/пенсии на 5x3грн 15грн повысить? Это можно...
Евгений Н.
 
Повідомлень: 504
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто...
R2 » Чет 09 гру, 2021 16:59
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 16:59
v_kotenko777
«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 30 лис, 2021 20:28
51 3568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 11:07
sequence
Кличко назвав ціни на проїзд у Києві 1, 2
R2 » П'ят 03 гру, 2021 11:46
19 1866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 10:00
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.