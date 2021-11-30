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Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:30
chipmunk написав:
Велмарт біля пакетів почепив таблички, що вони є первинною упаковкою, і грошей не бере, Варус - по 1коп, а решта маркетів - жадібні паразити
Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен.
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alter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:43
alter написав:
Еще всегда можно сделать скидку в размере стоимости пакета, когда введут от 2х гривен
Угу, хоча б бонусами, у всіх майже є
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chipmunk
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:01
Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...
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bloodangelif
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:32
bloodangelif написав:Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...
Так вже почали закуповувати біорозкладні, бо вони дешевші тепер
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Faceless
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:46
bloodangelif написав:
Як завжди все робиться через жопу, збільшення ціни на пакет не допоможе екології . Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.Екологія буде менше страждати від пластику, люди різницю не відчують в користуванні а те що ціна на продукт збільшиться на 30-50 коп. - ми ітак привикли до регулярного збільшення цін на продукти. А далі варто прийняти закон про хоча б часткове обовязкове сортування сміття та уже нарешті почати будувати хоча б в кожній області сміттє-переробні заводи . Усе простіше ніж здається...
А еще лучше организовать выкуп использованных пакетов назад, за те же 2 грн, и на переработку. Тогда бомжи вычистят от пакетов все вокруг, как сейчас от макулатуры.
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alter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48
3 гривні за пакетик - це перебор. Це масове обурить народ.
Аргумент що пакетики сто років розкладаються - брєд. Якщо зробити ціну 3 грн. - то пакетики перестануть розкладатись?
Звичайно що більш-менш багатої людини - 3 грн. це копійки і вони тупо будуть платити. Але "для бідних" це серйозні гроші. Спочатку підвищіть рівень добробуту, а вже тоді думайте про шкоду "екології через пакетики".
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andrijk777
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48
bloodangelif написав:
Краще зобовязати магазини закуповувати пакети біо розкладнні і на цьому вища математика закінчується.
Да, недавно в Сильпо взял такой маленький пакетик на кассе, а потом в чеке увидел его стоимость в 5грн. Высшая математика конечно заканчивается, но начинается теория экономики
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Евгений Н.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:53
andrijk777 написав:
Аргумент що пакетики сто років розкладаються - брєд.
Согласен, под действием ультрафиолета на солнце превращается в г.нище за несколько месяцев.
andrijk777 написав:
Спочатку підвищіть рівень добробуту, а вже тоді думайте про шкоду "екології через пакетики".
Зп/пенсии на 5x3грн 15грн повысить? Это можно...
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Евгений Н.
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