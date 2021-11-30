А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо, краще скиглити, що 100 грн викидати на пакети в місяць - то дорого
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:24
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо, краще скиглити, що 100 грн викидати на пакети в місяць - то дорого
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:26
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:32
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
думаю, тема дорогущих кульков на финансовом форуме может быстро затмить тему подорожавшей олии.
олигархи, чё там.
странно, что никто не додумался складывать в презервативы, лучше б/у ))
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:49
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Ну якщо тут фінансові воротили вдавляться купувати щоразу пакет за 2-3 грн, то калькулятор підказує, що сумка-шопер навіть з націнкою, окупиться за кілька місяців, а потім чистий профіт, а їх ще можна багато де "в подарунок" за 1 грн отримати. А що зекономив - те заробив, тема має бути актуальною для місцевих фінансових воротил
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:54
Мысль о том, что высокая цена на копеечный пакет должна быть стимулом для ограничения использования, слишком сложна для местных "олигархов". Проще привычно кричать "зрада!" и "пакетные магнаты наживаются на простых работягах!". Хотя, судя по накалу страстей, цель таки достигнута.
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:59
я с атбшной субкой-пакетом, меганадежная весчь, не рвется, всегда с собой - в куртке или сумке, кароч, если б не бренд - вообще не западло алигарху
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:02
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
В даному випадку створена проблема тупо наказом, і треба заплатити за її вирішення це вже не кажучи про те, що многоразові тнре чистити, прати і т.д.
Ще можна податок на вуха, чи носи, як було в Тибеті і т.д.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:04
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:10
будьте последовательны в своем жмотстве и клейте ценник на каждую виноградинку! ))
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