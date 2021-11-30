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Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:24

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

andrijk777 написав:
  Евгений Н. написав:Зп/пенсии на 5x3грн 15грн повысить? Это можно...

Це за раз. На місяць набіжить 100грн. Це на 1 людину. На сім"ю 300 грн. можна легко потратити "на пакетики".
А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо, краще скиглити, що 100 грн викидати на пакети в місяць - то дорого :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:26

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  Faceless написав:А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо

ну да, заплати за сумку 100500 разів :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:32

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

думаю, тема дорогущих кульков на финансовом форуме может быстро затмить тему подорожавшей олии.
олигархи, чё там.
странно, что никто не додумался складывать в презервативы, лучше б/у ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:49

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

chipmunk написав:
  Faceless написав:А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо

ну да, заплати за сумку 100500 разів :)
Ну якщо тут фінансові воротили вдавляться купувати щоразу пакет за 2-3 грн, то калькулятор підказує, що сумка-шопер навіть з націнкою, окупиться за кілька місяців, а потім чистий профіт, а їх ще можна багато де "в подарунок" за 1 грн отримати. А що зекономив - те заробив, тема має бути актуальною для місцевих фінансових воротил
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:54

  sequence написав:думаю, тема дорогущих кульков на финансовом форуме может быстро затмить тему подорожавшей олии.
олигархи, чё там.
странно, что никто не додумался складывать в презервативы, лучше б/у ))

Мысль о том, что высокая цена на копеечный пакет должна быть стимулом для ограничения использования, слишком сложна для местных "олигархов". Проще привычно кричать "зрада!" и "пакетные магнаты наживаются на простых работягах!". Хотя, судя по накалу страстей, цель таки достигнута.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56

  chipmunk написав:
  Faceless написав:А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо

ну да, заплати за сумку 100500 разів :)

Я с одними пакетами хожу за покупками уже года 3-4.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:59

  Gastarbaiter написав:
  chipmunk написав:
  Faceless написав:А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо

ну да, заплати за сумку 100500 разів :)

Я с одними пакетами хожу за покупками уже года 3-4.

я с атбшной субкой-пакетом, меганадежная весчь, не рвется, всегда с собой - в куртке или сумке, кароч, если б не бренд - вообще не западло алигарху
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:02

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  Faceless написав:Ну якщо тут фінансові воротили вдавляться купувати щоразу пакет за 2-3 грн, то калькулятор підказує, що сумка-шопер навіть з націнкою, окупиться за кілька місяців, а потім чистий профіт, а їх ще можна багато де "в подарунок" за 1 грн отримати. А що зекономив - те заробив, тема має бути актуальною для місцевих фінансових воротил

В даному випадку створена проблема тупо наказом, і треба заплатити за її вирішення :) це вже не кажучи про те, що многоразові тнре чистити, прати і т.д.
Ще можна податок на вуха, чи носи, як було в Тибеті і т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:04

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  cohan написав:я с атбшной субкой-пакетом, меганадежная весчь, не рвется, всегда с собой - в куртке или сумке, кароч, если б не бренд - вообще не западло алигарху

Як щось одне тода, а як пару сортів яблук, апісін, буряк, цибуля, помідор, огірок - вже 7 пакетів треба :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:10

  chipmunk написав:
  cohan написав:я с атбшной субкой-пакетом, меганадежная весчь, не рвется, всегда с собой - в куртке или сумке, кароч, если б не бренд - вообще не западло алигарху

Як щось одне тода, а як пару сортів яблук, апісін, буряк, цибуля, помідор, огірок - вже 7 пакетів треба :)

будьте последовательны в своем жмотстве и клейте ценник на каждую виноградинку! ))
sequence
 
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