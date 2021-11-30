будь людиною, а не..., і не рахуй чужі гроші, пан працівник скупермаркету
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:16
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:25
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Проблема надумана
Пакети для продуктів я вже пару років не купую, бо є рюкзак та/або тканевий шопер. Біля року ще витрачалися накопичені раніше пакети, більшою частиною як сміттєві.
Так, інколи сумки треба прати, яка біда.
Зараз ще в тому ж рюкзаку/шопері ще кілька сіток з затяжками, многоразових, для овочів і майже всього, що на вагу. В Сільпо, до речі, така багаторазова від 5 грн. То я ще жодного разу не купував "пакетики по 10 коп".
Що в Сільпо, що в Новусі вже великі пакети біорозкладні бачив. Думаю, з часом, вони будуть всюди. І саме завдяки тому, що звичайний поліетилен став дорогим через новий закон. Інакше від нерозкладного пластику не почали б відмовлятися, бо він аж надто дешевий. Тепер він економічно невигідний.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:28
Багаторазові це як?
Я купляю наприклад яблука, банани, мандарини, цибулю, картоплю. 5 пакетиків.
Я маю приносити з собою 5 пакетиків чи як??? Мені не вельми зручно носити пакетики з собою.
Тим більше, якщо я принесу їх з собою, то я не буду їх використовувати багаторазово. А просто викину після використання. І що зміниться в плані екології??? Нічого.
Цей закон повний бред, тому що 80% населенню буде шкода віддавати 100-200 грн. в місяць на пакетики.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:28
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Все реформы проведены, с коррупцией разобрались, рашка шугается нашей армии, полиция бдит, суды самые справедливые, образование самое передовое в мире, медицина пухнет от жира, пенсы обеспечены всем необходимым и даже делают сбережения, нашей промышленности завидует Китай, а инвесторы выстроились в очередь, в прожиточном минимуме учтено все и даже пайка черной икры.
Осталось только с пластиковыми пакетами разобраться - и заживем
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Прораб і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|