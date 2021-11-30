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Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:16

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  sequence написав:будьте последовательны в своем жмотстве и клейте ценник на каждую виноградинку! ))

будь людиною, а не..., і не рахуй чужі гроші, пан працівник скупермаркету :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:25

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

chipmunk написав:
  Faceless написав:Ну якщо тут фінансові воротили вдавляться купувати щоразу пакет за 2-3 грн, то калькулятор підказує, що сумка-шопер навіть з націнкою, окупиться за кілька місяців, а потім чистий профіт, а їх ще можна багато де "в подарунок" за 1 грн отримати. А що зекономив - те заробив, тема має бути актуальною для місцевих фінансових воротил

В даному випадку створена проблема тупо наказом, і треба заплатити за її вирішення :) це вже не кажучи про те, що многоразові тнре чистити, прати і т.д.
Ще можна податок на вуха, чи носи, як було в Тибеті і т.д.


Проблема надумана
Пакети для продуктів я вже пару років не купую, бо є рюкзак та/або тканевий шопер. Біля року ще витрачалися накопичені раніше пакети, більшою частиною як сміттєві.
Так, інколи сумки треба прати, яка біда.
Зараз ще в тому ж рюкзаку/шопері ще кілька сіток з затяжками, многоразових, для овочів і майже всього, що на вагу. В Сільпо, до речі, така багаторазова від 5 грн. То я ще жодного разу не купував "пакетики по 10 коп".
Що в Сільпо, що в Новусі вже великі пакети біорозкладні бачив. Думаю, з часом, вони будуть всюди. І саме завдяки тому, що звичайний поліетилен став дорогим через новий закон. Інакше від нерозкладного пластику не почали б відмовлятися, бо він аж надто дешевий. Тепер він економічно невигідний.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:28

  Faceless написав:
andrijk777 написав:
  Евгений Н. написав:Зп/пенсии на 5x3грн 15грн повысить? Это можно...

Це за раз. На місяць набіжить 100грн. Це на 1 людину. На сім"ю 300 грн. можна легко потратити "на пакетики".
А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо, краще скиглити, що 100 грн викидати на пакети в місяць - то дорого :mrgreen:

Багаторазові це як?
Я купляю наприклад яблука, банани, мандарини, цибулю, картоплю. 5 пакетиків.
Я маю приносити з собою 5 пакетиків чи як??? Мені не вельми зручно носити пакетики з собою. :D :D
Тим більше, якщо я принесу їх з собою, то я не буду їх використовувати багаторазово. А просто викину після використання. І що зміниться в плані екології??? Нічого.
Цей закон повний бред, тому що 80% населенню буде шкода віддавати 100-200 грн. в місяць на пакетики.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:31

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

andrijk777 написав:
  Faceless написав:
andrijk777 написав:[quote="5359533:Евгений Н."]
Зп/пенсии на 5x3грн 15грн повысить? Это можно...

Це за раз. На місяць набіжить 100грн. Це на 1 людину. На сім"ю 300 грн. можна легко потратити "на пакетики".
А використовувати їх багаторазово, або замість пакетів - шопери, сумки - то ж не комільфо, краще скиглити, що 100 грн викидати на пакети в місяць - то дорого :mrgreen:

Багаторазові це як?
Я купляю наприклад яблука, банани, мандарини, цибулю, картоплю. 5 пакетиків.
Я маю приносити з собою 5 пакетиків чи як??? Мені не вельми зручно носити пакетики з собою. :D :D
Тим більше, якщо я принесу їх з собою, то я не буду їх використовувати багаторазово. А просто викину після використання. І що зміниться в плані екології??? Нічого.
Цей закон повний бред, тому що 80% населенню буде шкода віддавати 100-200 грн. в місяць на пакетики.[/quote]

Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.

Якраз тому, що більшості буде шкода 100-200 грн за одноразові пакетики, закон і працює, бо інакше привчити людей менше купувати одноразові поліетиленові пакети неможливо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:33

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  Faceless написав:Що в Сільпо, що в Новусі вже великі пакети біорозкладні бачив. Думаю, з часом, вони будуть всюди.

якщо вони будуть халявними, і такими ж легкими тазручними, як пакети, аби набрати чогось і зав’язати, то най буде. А поки що кишеня/варус нашевсьо, власне там і купував муку/крупи/фрукти завжди. Сільпо - то акційний маркет :)
  Faceless написав:саме завдяки тому, що звичайний поліетилен став дорогим через новий закон

ненавиджу держрегулювання. Обмежують зверху - дюфцит. Знизу - те, що зараз - або плати(і годуй бідних власників маркетів), або май незручності...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:34

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:40

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

chipmunk написав:Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?
Ніби так, там об'єктивно просто так не відмовишся. Хоча з часом їх теж треба на біорозкладні заміняти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:47

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

Ну все оце багаторазове - це фігня . Картоплю чи буряк в сіточку ? І потім в рюкзак ?
Бачив сюжет , де десь в Європі біорозкладні пакети ( типу нашх зелених майок) по 1 євроценту . Оце реально єдина адекватна заміна .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:49

  chipmunk написав:Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?

нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:58

  Примат написав:
  chipmunk написав:Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?

нет, 20 коп за пакет в Сильпо

Смішно - але якщо раптом у тебе є запас "майок" і ти в них набиратимеш - з тебе все одно візьмуть ті копійки - хіба що якось доведеш , що приніс з собою ( але якщо білі чи зелені - то навряд чи вийде ) ...
Puente
 
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