будь людиною, а не..., і не рахуй чужі гроші, пан працівник скупермаркету
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:16
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:25
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Проблема надумана
Пакети для продуктів я вже пару років не купую, бо є рюкзак та/або тканевий шопер. Біля року ще витрачалися накопичені раніше пакети, більшою частиною як сміттєві.
Так, інколи сумки треба прати, яка біда.
Зараз ще в тому ж рюкзаку/шопері ще кілька сіток з затяжками, многоразових, для овочів і майже всього, що на вагу. В Сільпо, до речі, така багаторазова від 5 грн. То я ще жодного разу не купував "пакетики по 10 коп".
Що в Сільпо, що в Новусі вже великі пакети біорозкладні бачив. Думаю, з часом, вони будуть всюди. І саме завдяки тому, що звичайний поліетилен став дорогим через новий закон. Інакше від нерозкладного пластику не почали б відмовлятися, бо він аж надто дешевий. Тепер він економічно невигідний.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:28
Багаторазові це як?
Я купляю наприклад яблука, банани, мандарини, цибулю, картоплю. 5 пакетиків.
Я маю приносити з собою 5 пакетиків чи як??? Мені не вельми зручно носити пакетики з собою.
Тим більше, якщо я принесу їх з собою, то я не буду їх використовувати багаторазово. А просто викину після використання. І що зміниться в плані екології??? Нічого.
Цей закон повний бред, тому що 80% населенню буде шкода віддавати 100-200 грн. в місяць на пакетики.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:31
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Багаторазові це як?
Я купляю наприклад яблука, банани, мандарини, цибулю, картоплю. 5 пакетиків.
Я маю приносити з собою 5 пакетиків чи як??? Мені не вельми зручно носити пакетики з собою.
Тим більше, якщо я принесу їх з собою, то я не буду їх використовувати багаторазово. А просто викину після використання. І що зміниться в плані екології??? Нічого.
Цей закон повний бред, тому що 80% населенню буде шкода віддавати 100-200 грн. в місяць на пакетики.[/quote]
Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.
Якраз тому, що більшості буде шкода 100-200 грн за одноразові пакетики, закон і працює, бо інакше привчити людей менше купувати одноразові поліетиленові пакети неможливо.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:33
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
якщо вони будуть халявними, і такими ж легкими тазручними, як пакети, аби набрати чогось і зав’язати, то най буде. А поки що кишеня/варус нашевсьо, власне там і купував муку/крупи/фрукти завжди. Сільпо - то акційний маркет
ненавиджу держрегулювання. Обмежують зверху - дюфцит. Знизу - те, що зараз - або плати(і годуй бідних власників маркетів), або май незручності...
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:34
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:40
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Ніби так, там об'єктивно просто так не відмовишся. Хоча з часом їх теж треба на біорозкладні заміняти
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:47
Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..
Ну все оце багаторазове - це фігня . Картоплю чи буряк в сіточку ? І потім в рюкзак ?
Бачив сюжет , де десь в Європі біорозкладні пакети ( типу нашх зелених майок) по 1 євроценту . Оце реально єдина адекватна заміна .
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:49
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:58
Смішно - але якщо раптом у тебе є запас "майок" і ти в них набиратимеш - з тебе все одно візьмуть ті копійки - хіба що якось доведеш , що приніс з собою ( але якщо білі чи зелені - то навряд чи вийде ) ...
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