Офіс генерального прокурора підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.
Дивися повний текст Порошенку підписали підозру в \"вугільній\" справі, - Турчинов.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45
Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Дивися повний текст Порошенку підписали підозру в \"вугільній\" справі, - Турчинов.
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45
Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...
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