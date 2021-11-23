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Порошенку підписали підозру в
"вугільній" справі, - Турчинов

Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45

Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов

Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

Дивися повний текст Порошенку підписали підозру в \"вугільній\" справі, - Турчинов.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45

Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...
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