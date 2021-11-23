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Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.
Дивися повний текст Порошенку підписали підозру в \"вугільній\" справі, - Турчинов
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45
Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...
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Cris
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:14
Cris
При чому тут маєтки парашенка?Напевно ви втратили розум.Щоб писати коменти треба хоч трохи володіти інформацією.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:37
Cris написав:
Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...
Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:39
Квесторе_поверніться написав:
Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.
Навіть Венедіктова відмовилась підписувати "підозру", а за неї зробив зам. Це все, що треба знати про цю "справу".
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lapay
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47
lapay написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.
Навіть Венедіктова відмовилась підписувати "підозру", а за неї зробив зам. Це все, що треба знати про цю "справу".
Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:59
Квесторе_поверніться написав:
Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?
Бувшого прем'єра судили, тільки на суддю було шкода дивитись, так з нього піт капав, а потім і президента, який судив прем'єра, теж засудили. Політичний бумеранг завжди повертається, особливо коли діють по бєспрєделу...
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lapay
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06
lapay написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?
Бувшого прем'єра судили, тільки на суддю було шкода дивитись, так з нього піт капав, а потім і президента, який судив прем'єра, теж засудили. Політичний бумеранг завжди повертається, особливо коли діють по бєспрєделу...
Геть забув за Юлю і Межигіського, якийсь він не справжній президент.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:20
Квесторе_поверніться написав:
якийсь він не справжній президент.
Актуальна фраза.
Все закінчиться пшиком, як і завжди. Розрив мозку, коли кажуть про українські землі, на яких розташовані українські підприємства, які платили податки в бюджет України, постачали продукцію на українські підмриємства і, одночасно, спонсори терористів. Ви, зелені, вже визначайтесь, чиї ці землі і хто там живе, щоб потім самим не потрапити під статтю про держзраду, бо навіть в найвеличнішого були платежі в бюджет окупантів за кримське майно.
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lapay
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:25
lapay написав: Квесторе_поверніться написав:
якийсь він не справжній президент.
Актуальна фраза.
Все закінчиться пшиком, як і завжди. Розрив мізку, коли кажуть про українські землі, на яких розташовані українські підприємства, які платили податки в бюджет України, постачали продукцію на українські підмриємства і, одночасно, спонсори терористів. Ви, зелені, вже визначайтесь, чиї ці землі і хто там живе, щоб потім самим не потрапити під статтю про держзраду, бо навіть в найвеличнішого були платежі в бюджет окупантів за кримське майно.
Медведчук в цій справі кажуть теж фігурант і готівка в руки там терористів так званих ЛНР та ДНР ходила.
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Квесторе_поверніться
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