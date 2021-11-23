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Порошенку підписали підозру в
"вугільній" справі, - Турчинов

Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45

Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов

Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

Дивися повний текст Порошенку підписали підозру в \"вугільній\" справі, - Турчинов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45

Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:14

Cris
При чому тут маєтки парашенка?Напевно ви втратили розум.Щоб писати коменти треба хоч трохи володіти інформацією.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:37

  Cris написав:Цікаво, невже Порошенко свій маєток вугіллям опалює, і скільки того вугілля він купив в ОРДЛО?)))
Зеля, як і ху*ло, від страху втратити посаду, геть втрачає розум...

Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:39

Re: Порошенку підписали підозру в

  Квесторе_поверніться написав:Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.

Навіть Венедіктова відмовилась підписувати "підозру", а за неї зробив зам. Це все, що треба знати про цю "справу".
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:47

  lapay написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо підозра підписана то шо тут говорити.
Знайомитися зі справою і до Суду.
Нехай Суд розбирається.
Зе ж обіцяв шо він вирок Пороху.
Час покаже...мабуть.

Навіть Венедіктова відмовилась підписувати "підозру", а за неї зробив зам. Це все, що треба знати про цю "справу".

Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:59

Re: Порошенку підписали підозру в

  Квесторе_поверніться написав:Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?

Бувшого прем'єра судили, тільки на суддю було шкода дивитись, так з нього піт капав, а потім і президента, який судив прем'єра, теж засудили. Політичний бумеранг завжди повертається, особливо коли діють по бєспрєделу...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06

  lapay написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і Генпрокурорка може перестраховуватись...ще ж жодного Президента в нас не судили. Ні?

Бувшого прем'єра судили, тільки на суддю було шкода дивитись, так з нього піт капав, а потім і президента, який судив прем'єра, теж засудили. Політичний бумеранг завжди повертається, особливо коли діють по бєспрєделу...

Геть забув за Юлю і Межигіського, якийсь він не справжній президент.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:20

Re: Порошенку підписали підозру в

  Квесторе_поверніться написав:якийсь він не справжній президент.

Актуальна фраза. :)
Все закінчиться пшиком, як і завжди. Розрив мозку, коли кажуть про українські землі, на яких розташовані українські підприємства, які платили податки в бюджет України, постачали продукцію на українські підмриємства і, одночасно, спонсори терористів. Ви, зелені, вже визначайтесь, чиї ці землі і хто там живе, щоб потім самим не потрапити під статтю про держзраду, бо навіть в найвеличнішого були платежі в бюджет окупантів за кримське майно.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:25

  lapay написав:
  Квесторе_поверніться написав:якийсь він не справжній президент.

Актуальна фраза. :)
Все закінчиться пшиком, як і завжди. Розрив мізку, коли кажуть про українські землі, на яких розташовані українські підприємства, які платили податки в бюджет України, постачали продукцію на українські підмриємства і, одночасно, спонсори терористів. Ви, зелені, вже визначайтесь, чиї ці землі і хто там живе, щоб потім самим не потрапити під статтю про держзраду, бо навіть в найвеличнішого були платежі в бюджет окупантів за кримське майно.

Медведчук в цій справі кажуть теж фігурант і готівка в руки там терористів так званих ЛНР та ДНР ходила.
Квесторе_поверніться
 
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