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Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:37
Квесторе_поверніться написав:
Медведчук в цій справі кажуть теж фігурант і готівка в руки там терористів так званих ЛНР та ДНР ходила.
Ну куди ж без Медведчука, бідний кум тому і сидіть під домашнім арештом, щоб добратись до ненависного ( а, власне, чому?) Порошенка. Ще Чауса десь півроку тримали, поки не випустили в одніх трусіках. Так і Медведчука хочуть відпустити - в одніх трусіках.
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lapay
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:41
lapay Пшиком или не пшиком - сейчас нелоху не так важно. Я так понимаю, главная цель сейчас - это сделать его невыездным, чтобы Порох не мог "неправильное" мнение про бубочку рассказывать западным лидерам, с которыми он нереко встречается.
Аналогично ограничили в выезде Гео Лероса.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:24
Я думаю это "дело" еще больше опустит рейтинг СН и повысит ЕС. Интересно будет глянуть на цифры где-то через месяц, когда первая эйфория пройдет))
P.S. Зеленые из-за своей некомпетентности проваливаются по всем фронтам, вот и ищут "врага", чтобы отвлекать избирателя своим сериалом под названием "борьба с Порошенко".
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