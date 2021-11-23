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Порошенку підписали підозру в
"вугільній" справі, - Турчинов

Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:37

Re: Порошенку підписали підозру в

  Квесторе_поверніться написав:Медведчук в цій справі кажуть теж фігурант і готівка в руки там терористів так званих ЛНР та ДНР ходила.

Ну куди ж без Медведчука, бідний кум тому і сидіть під домашнім арештом, щоб добратись до ненависного ( а, власне, чому?) Порошенка. Ще Чауса десь півроку тримали, поки не випустили в одніх трусіках. Так і Медведчука хочуть відпустити - в одніх трусіках. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:41

lapay Пшиком или не пшиком - сейчас нелоху не так важно. Я так понимаю, главная цель сейчас - это сделать его невыездным, чтобы Порох не мог "неправильное" мнение про бубочку рассказывать западным лидерам, с которыми он нереко встречается.

Аналогично ограничили в выезде Гео Лероса.
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:24

Я думаю это "дело" еще больше опустит рейтинг СН и повысит ЕС. Интересно будет глянуть на цифры где-то через месяц, когда первая эйфория пройдет))
P.S. Зеленые из-за своей некомпетентности проваливаются по всем фронтам, вот и ищут "врага", чтобы отвлекать избирателя своим сериалом под названием "борьба с Порошенко".
fishman
 
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  #<12
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