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Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:37
Квесторе_поверніться написав:
Медведчук в цій справі кажуть теж фігурант і готівка в руки там терористів так званих ЛНР та ДНР ходила.
Ну куди ж без Медведчука, бідний кум тому і сидіть під домашнім арештом, щоб добратись до ненависного ( а, власне, чому?) Порошенка. Ще Чауса десь півроку тримали, поки не випустили в одніх трусіках. Так і Медведчука хочуть відпустити - в одніх трусіках.
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lapay
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:41
lapay Пшиком или не пшиком - сейчас нелоху не так важно. Я так понимаю, главная цель сейчас - это сделать его невыездным, чтобы Порох не мог "неправильное" мнение про бубочку рассказывать западным лидерам, с которыми он нереко встречается.
Аналогично ограничили в выезде Гео Лероса.
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andretar
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:24
Я думаю это "дело" еще больше опустит рейтинг СН и повысит ЕС. Интересно будет глянуть на цифры где-то через месяц, когда первая эйфория пройдет))
P.S. Зеленые из-за своей некомпетентности проваливаются по всем фронтам, вот и ищут "врага", чтобы отвлекать избирателя своим сериалом под названием "борьба с Порошенко".
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fishman
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:28
fishman не думаю. Большинство избирателей зели вообще не вникает ни во что. Им главное красивая картинка и чтобы еда была в холодильнике. Для них Порошенко - главная причина их бед. Не взирая на развал большинства реформ, кумовство, усиление коррупции сверху, возвращение людей регионалов во власть, у зелика все равно самый высокий рейтинг. Для меня избирателя зе - это такой же сорт людей, как избиратели пуйла в рашке: "какаяразница", "хоть поржем", "все политики плохие", "мы ничего не изменим" и т.д.
Так что, зеля - это действительно народный президент, которого Украина заслужила.
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andretar
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:54
В "вугільній" справі.
Мине интересно, а когда к этому будут предъявы?
Начиная с отмены "Роттердам+", и т.д. viewtopic.php?p=5359681#p5359681
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:56
andretar написав:
Так что, зеля - это действительно народный президент, которого Украина заслужила.
Хорошо сказали. Только , если бы этот урок впрок пошел.
Пороху наверно донесли что-то ибо он вовремя смылся. Теперь за это время он успеет себе перинку подстелить, с кем надо переговорить на Западе.
Ахметов видимо выкрутился, молчок про него пока.
В новогодней промове Зе не удастся на полную похвастаться посадками олигархов.
Запасаемся попкорном. Все только начинается.
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Renee
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