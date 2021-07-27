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Проводили багатомільйонні махінації із землею під...
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники СБУ викрили чиновників однієї із селищних рад Київської області на злочинній діяльності. Вони проводили багатомільйонні махінації із земельними ділянками в Обухівському районі.
Дивися повний текст Проводили багатомільйонні махінації із землею під Києвом: СБУ викрила чиновників
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:42
Напугали котов сосисками. Браво!
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