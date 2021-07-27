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Проводили багатомільйонні
махінації із землею під...

Проводили багатомільйонні махінації із землею під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:42

Проводили багатомільйонні махінації із землею під...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники СБУ викрили чиновників однієї із селищних рад Київської області на злочинній діяльності. Вони проводили багатомільйонні махінації із земельними ділянками в Обухівському районі.

Дивися повний текст Проводили багатомільйонні махінації із землею під Києвом: СБУ викрила чиновників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:42

Напугали котов сосисками. Браво!
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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