Йдеться про ціну найближчого, січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures.
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу кубометрів.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58
Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу кубометрів.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58
Дешевая кацапская пропаганда, в сентябре до 3700 доходила, так что 1800 это в 2 раза ниже.
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48
До 13700
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:26
Re: Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу
Хтось тут казав, що європейці розумні
Русскіє через зелених впарили їм, що АЕС та вугільні ТЕС шкідливі і дурні тепер розхльобують.
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:56
unicdima
А нам чего сказали - что за туже цену берем (плюс доставка, растоможка и налоги на постройку новой дачи). )))
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:59
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:01
Re: Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу
Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ...
Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках.
Це вже дуже близько насправді ...
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:04
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:22
Re: Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу
Тим швидше перейдуть на зелену енергетику, тим паче, що ціни сприяють. Ті, хто агітує за вугілля, нехай китайцям розповість, як це класно - дихати смогом і вмиватись кислотними дощами.
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