Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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Puente написав:Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ... Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках. Це вже дуже близько насправді ...
Нафта мала закінчитись в 1990-2000 роках. І не не смішно, це РЕАЛЬНІ прогнози яким всі РЕАЛЬНО вірили. І нафта і газ НІКОЛИ не закінчаться. Просто буде дорожчати вартість видобутку. Повна аналогія з золотом. Вже тисячі років добувають золото - не закінчилось ж. Але і надприбутків з золота також не має, хоч ціна постійно зростає. Просто ціна видобутку золота стала "ринкова". Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.
Золото все-таки не расходуется такими темпами, хотя и используется в ряде технологий. Хотя инфляция множит денежную массу в геометрической прогрессии, а добыча золота - максимум в арифметической, да и то с тенденцией на убывание. Мы выкапываем и выжигаем в атмосферу то, что копилось миллионами лет, попутно насыщая атмосферу углекислым газом и ускоряя определенные климатические тенденции. В то время как над головой шаровой термоядерный реактор. Так что нет другого выхода кроме так продолжать вкладываться в генерацию и аккумуляцию. Чтобы человечество могло еще долго жить на планете, нужно переходить на возобновляемую энергию, перерабатывать почти 100% потребленного и обернуть вспять рост численности. Все это потихоньку происходит.
Более половины стран, включая самые развитые и богатые, уже стабилизировались и даже немножко рожают "в минус".