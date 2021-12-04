Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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Puente написав:Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ... Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках. Це вже дуже близько насправді ...
Нафта мала закінчитись в 1990-2000 роках. І не не смішно, це РЕАЛЬНІ прогнози яким всі РЕАЛЬНО вірили. І нафта і газ НІКОЛИ не закінчаться. Просто буде дорожчати вартість видобутку. Повна аналогія з золотом. Вже тисячі років добувають золото - не закінчилось ж. Але і надприбутків з золота також не має, хоч ціна постійно зростає. Просто ціна видобутку золота стала "ринкова". Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.
Золото все-таки не расходуется такими темпами, хотя и используется в ряде технологий. Хотя инфляция множит денежную массу в геометрической прогрессии, а добыча золота - максимум в арифметической, да и то с тенденцией на убывание. Мы выкапываем и выжигаем в атмосферу то, что копилось миллионами лет, попутно насыщая атмосферу углекислым газом и ускоряя определенные климатические тенденции. В то время как над головой шаровой термоядерный реактор. Так что нет другого выхода кроме так продолжать вкладываться в генерацию и аккумуляцию. Чтобы человечество могло еще долго жить на планете, нужно переходить на возобновляемую энергию, перерабатывать почти 100% потребленного и обернуть вспять рост численности. Все это потихоньку происходит.
Более половины стран, включая самые развитые и богатые, уже стабилизировались и даже немножко рожают "в минус".
andrijk777 написав:Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.
1)Цена в 10 раз выше чем год назад, то есть за год можно заработать 10 летнею прибыль. 2)Мир переменился, спрос на газ в Азии сильно вырос и еще будет расти и в Азии и в Европе. Русские уже перемычку строят, чтобы газ можно было и в Азию перебрасывать, чтобы используя монопольное положение извлекать максимальную прибыль.
galex написав: и даже немножко рожают "в минус".
Для стран которые "в минус" это означает что очень скоро там будут жить другие люди. Свято место пустым не бывает, даже Украину заселят.
Востаннє редагувалось hno3 в Сер 22 гру, 2021 09:19, всього редагувалось 1 раз.
hno3 написав:Для стран которые "в минус" это означает что очень скоро там будут жить другие люди. Свято место пустым не бывает, даже Украину заселят.
Сильное заблуждение! Вот эта идея, что "придут другие и будут работать вместо вас" давно уже показала, что она не работает (вот Меркель не даст соврать ). Примеров в мире масса. Да, есть временный эффект, когда богатые страны чуть приоткрывают границы и пускают к себе "свежую кровь", но это помогает только когда именно "чуть приоткрыть", а когда сильно открыть, то новоприбывшие, как любой паразит в природе, начинают "сжирать" своего нового "хозяина". Это путь в никуда.
galex написав:Чтобы человечество могло еще долго жить на планете, нужно переходить на возобновляемую энергию, перерабатывать почти 100% потребленного и обернуть вспять рост численности. Все это потихоньку происходит.
Це відбулось не тому що людство "прозріло", а тому що нафта різко подорощала. 1998 рік 10$ за барель 2010 рік 100$+ за барель Це є ключова причина "перехода на возобновляемую энергию"! Є і інші, причини, лінь писати. Екологія десь на 10 місці. Але усі чомусь наполегливо ставлять екологію і "прозріння людства" в першопричини "перехода на возобновляемую энергию".