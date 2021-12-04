Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...

Додано: Сер 22 гру, 2021 03:29

andrijk777



Золото все-таки не расходуется такими темпами, хотя и используется в ряде технологий. Хотя инфляция множит денежную массу в геометрической прогрессии, а добыча золота - максимум в арифметической, да и то с тенденцией на убывание.

Мы выкапываем и выжигаем в атмосферу то, что копилось миллионами лет, попутно насыщая атмосферу углекислым газом и ускоряя определенные климатические тенденции. В то время как над головой шаровой термоядерный реактор.

Так что нет другого выхода кроме так продолжать вкладываться в генерацию и аккумуляцию.

Чтобы человечество могло еще долго жить на планете, нужно переходить на возобновляемую энергию, перерабатывать почти 100% потребленного и обернуть вспять рост численности. Все это потихоньку происходит.



Более половины стран, включая самые развитые и богатые, уже стабилизировались и даже немножко рожают "в минус".