Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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andrijk777 написав:Це відбулось не тому що людство "прозріло", а тому що нафта різко подорощала. 1998 рік 10$ за барель 2010 рік 100$+ за барель Це є ключова причина "перехода на возобновляемую энергию"! Є і інші, причини, лінь писати. Екологія десь на 10 місці.
Оно-то частично так, хотя стоит не забывать и про инфляцию доллара и про то, что в 1980м уже проходили цену за барелль в 35 тогдашних долларов (а это кабы не дороже, чем сотня долларов 2010го). В 80х ограничились энергосбережением. Но ведь переходят не на относительно дешёвую ядерную энергетику, а на дорогущую "зелёную". Ещё и старые ЯЭС закрывают. У меня пока не складывается, как это из цены на нефть вытекает.
moveton написав:Но ведь переходят не на относительно дешёвую ядерную энергетику, а на дорогущую "зелёную". Ещё и старые ЯЭС закрывают. У меня пока не складывается, как это из цены на нефть вытекает.
Не хочуть багаті мати під боком потенційну ядерну бомбу. Вітряк же не вибухне, як і сонячна панель. От акумулятор може, після масштабної пожежі на літієвій акумуляторній станції можуть і на ГАЕС переключитись. В Японії пожежа на натрій-сірковій акумуляторній станції поховала цей напрямок.
andrijk777 написав:Це відбулось не тому що людство "прозріло", а тому що нафта різко подорощала. 1998 рік 10$ за барель 2010 рік 100$+ за барель Це є ключова причина "перехода на возобновляемую энергию"! Є і інші, причини, лінь писати. Екологія десь на 10 місці.
Оно-то частично так, хотя стоит не забывать и про инфляцию доллара и про то, что в 1980м уже проходили цену за барелль в 35 тогдашних долларов (а это кабы не дороже, чем сотня долларов 2010го). В 80х ограничились энергосбережением.
Є ключова відмінність. В 1975 це було визвано бойкотом. Тобто було явище тимчасове і відповідно неринкове. В 2010-2014 - це було 100% ринкове подорожчання. Тенденція вже всім думаючим людям очевидна. Нафта(і газ, відповідно) вже ніколи дешевою не буде. Навіть після обвалу в 2014, ціна вже майже відновилась. Щодо "зеленої енергетики" - на сьогоднішній день плани Європи грандіозні, але в реальності заміна йде в'яло. Для маленьких і багатих Данії чи Норвегії - це не проблема, але як Німеччина чи Англія перейдуть на "зелену енергетику" поки-що не зрозуміло.