Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.
Дивися повний текст Цього року зібрано рекордний за історію України врожай.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10
Цього року зібрано рекордний за історію України врожай
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року зібрано рекордний за історію України врожай.
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10
І що? Борошно в Німеччині 1 євро за три кг, найдешевше в Тернополі 26 грн за 2 кг, олія 1,4 євро за ЛІТР, а в Україні?
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:50
Уже в новостях пишут, что хлеб подорожает на 30%- это я так понимаю из-за рекордного урожая???
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39
Re: Цього року зібрано рекордний за історію України врожай
Фуражне зерно для харчових потреб всередині країни не передбачається, не розглядається і спрямовано, ясна річ, не буде. Воно призначене для вигодовування худоби і не володіє тим рівнем якості, щоб потрапити на продовольчий ринок.
3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки.
Тому якщо хтось намагається залякати людей тим, що їм, чомусь, має не вистачити пшениці в рекордний рік врожаю, то хочу наголосити й заспокоїти людей, що це відверта маніпуляція. Високоякісна продовольча пшениця буде в повному обсязі спрямована на потреби громадян.
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:59
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