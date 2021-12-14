RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредит Smart від Moneyveo –
фінансовий помічник на...

Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:04

Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні новорічних свят всі намагаються закрити безліч питань, як-от: закінчити ремонт у квартирі, придбати квитки і забронювати місця на гірськолижних курортах, взяти зі знижкою омріяний iPhone 13… Ну, і, звісно, скласти чек-лист подарунків для близьких і друзів.

Дивися повний текст Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на зимові свята.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96755
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:04

Можливо й фінансовий помічник, але кидає на виплату реферального заохочення друзів. Вигадує такі "відмазки", що диву даєшся. Не рекомендую з ними співпрацювати. Перевірено на собі
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39

Купить 13-й айфон в кредит от манивео за 2.1% в день или несколько десятков тысяч реальных процентов годовых :) Лошьё понторезное, велком :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи є банки конкурентами для Moneyveo - відповідь СОО...
R2 » Вів 21 гру, 2021 18:45
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 19:12
Faceless
Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом...
R2 » Вів 14 гру, 2021 15:24
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 15:25
ukrmvs
Кредит онлайн особливості та переваги отримання позики...
R2 » Сер 24 лис, 2021 21:38
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 21:38
consulaugur

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.