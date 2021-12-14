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Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні новорічних свят всі намагаються закрити безліч питань, як-от: закінчити ремонт у квартирі, придбати квитки і забронювати місця на гірськолижних курортах, взяти зі знижкою омріяний iPhone 13… Ну, і, звісно, скласти чек-лист подарунків для близьких і друзів.
Дивися повний текст Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на зимові свята
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R2
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:04
Можливо й фінансовий помічник, але кидає на виплату реферального заохочення друзів. Вигадує такі "відмазки", що диву даєшся. Не рекомендую з ними співпрацювати. Перевірено на собі
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ukrmvs
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Додано: Сер 22 гру, 2021 15:19
Права почка! Фінансовий помічник на зимові свята!
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groms1984
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:31
ukrmvs написав:
Можливо й фінансовий помічник, але кидає на виплату реферального заохочення друзів. Вигадує такі "відмазки", що диву даєшся. Не рекомендую з ними співпрацювати. Перевірено на собі
Блин, человек который "друга" затащил в секту, жалуется, что секта его кинула.
Да в древности таких "друзей" камнями побивали -- во избежание...
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_hunter
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:30
в которой обслуживается более 1,153 млн человек. Эта цифра постоянно растет.
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cohan
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Додано: Сер 22 гру, 2021 22:25
cohan написав:
в которой обслуживается более 1,153 млн человек. Эта цифра постоянно растет.
Может они считают всех, кто хоть раз взял кредит, а не тех, кто должен в текущий момент?
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moveton
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