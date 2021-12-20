Газпром зупинив постачання газу через Польщу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:33
Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:48
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:00
Москва, 22 декабря 2021, 14:06 — REGNUM Уже второй день Газпром не бронирует мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Беларусь и Польшу. Однако Германия выручила соседей по Евросоюзу, и прежде всего Польшу как транзитную страну, перенаправив приобретённый ранее российский газ по реверсу в Польшу и Словакию,
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Путлер робить все, щоб не запустити ПП2, йому вигідніше його не запустити, бо все одно його потім зупинять, а німцям доведеться платити весь час по формулі качайабоплати.
Так що його бажання скоро здійсниться.
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:23
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