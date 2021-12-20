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Газпром зупинив постачання
газу через Польщу

Газпром зупинив постачання газу через Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:33

Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:48

  asdasd написав:Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?

Немецкий газ.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:00

  p_a_l написав:
  asdasd написав:Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?

Немецкий газ.

Москва, 22 декабря 2021, 14:06 — REGNUM Уже второй день Газпром не бронирует мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Беларусь и Польшу. Однако Германия выручила соседей по Евросоюзу, и прежде всего Польшу как транзитную страну, перенаправив приобретённый ранее российский газ по реверсу в Польшу и Словакию,


Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3458877.html
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Путлер робить все, щоб не запустити ПП2, йому вигідніше його не запустити, бо все одно його потім зупинять, а німцям доведеться платити весь час по формулі качайабоплати.
Так що його бажання скоро здійсниться. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:23

  p_a_l написав:
  asdasd написав:Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?

Немецкий газ.


Скоро приплывет дешевый американский СПГ плюс ветряки с солнечными батареями и грязный рашинский газ не только полякам но и никому в ЕС и даром не нужен будет.
antikkristall
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