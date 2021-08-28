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OLX готується придбати Auto.RIA
і зайняти понанд 80%...

OLX готується придбати Auto.RIA і зайняти понанд 80%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:37

OLX готується придбати Auto.RIA і зайняти понанд 80%...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший сайт авто оголошень в Україні Auto.RIA може бути куплений OLX.

Дивися повний текст OLX готується придбати Auto.RIA і зайняти понанд 80% ринку оголошень про пошук авто.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:37

А шо там АМКУ, мовчить?
panzershreck1921
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