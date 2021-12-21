Можливе незначне коригування деяких тарифів на розподіл і доставку газу. Однак ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.
Дивися повний текст В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:40
В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%
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Дивися повний текст В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%.
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:40
Ну почему нельзя поднять тарифы на газ для населения? Это же сколько бабла мимо пролетает. Ведь если поднять тарифы в 8 раз это же сколько газа будет сэкономлеео и сколько его можно продать в Европу?
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