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Як змінилося матеріальне становище
українців за 2021 рік...

Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34

Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік...

Пропонуємо до обговорення:
Половина опитаних українців заявила, що протягом 2021 року їхнє матеріальне становище змінилося в гіршу сторону.

Дивися повний текст Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік (результати опитування).
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34

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