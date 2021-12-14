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Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:52
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові РРО для платників єдиного податку.
Дивися повний текст Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО
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Додано: Сер 22 гру, 2021 19:52
Для чего вводить если не проверять и контролировать?
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Ratatui
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