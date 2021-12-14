З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові РРО для платників єдиного податку.
Дивися повний текст Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:52
Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО.
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:26
Re: Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...
В каком месте?
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:01
Он хоть читал тот закон который принял? Первичные документы нужны, ибо с них и заносится товар в РРО. Причём хранить их нужно 3 года. Безналичные рассчёты то не требуют РРО, только Гетьманцев забыл упомянуть, что эквайринг в этом законе приравнивается к рассчёту наличкой. Ну и т.д.
Как там выше написали - брехло.
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:42
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|