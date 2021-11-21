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Первинні документи – не
потрібні: Гетманцев розвіяв...

Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:52

Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові РРО для платників єдиного податку.

Дивися повний текст Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО.
R2
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Для чего вводить если не проверять и контролировать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 07:05

Гетьманцев просто бреше!
dr_alex_commerc
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:26

Re: Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...

dr_alex_commerc написав:Гетьманцев просто бреше!
В каком месте?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:01

Он хоть читал тот закон который принял? Первичные документы нужны, ибо с них и заносится товар в РРО. Причём хранить их нужно 3 года. Безналичные рассчёты то не требуют РРО, только Гетьманцев забыл упомянуть, что эквайринг в этом законе приравнивается к рассчёту наличкой. Ну и т.д.
Как там выше написали - брехло.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:42

  Фантом написав:что эквайринг в этом законе приравнивается к рассчёту наличкой.


зато при возврате товара к безналу)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:40

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Остання редакція 21.11.2021р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи

{Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020}

44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Floptime
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:43

  Floptime написав:ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Остання редакція 21.11.2021р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи

{Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020}

44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Иии??? Что вы хотели сказать?
Kravec_5
 
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