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Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в листопаді 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,4%. Таким чином, невелике зростання зафіксовано другий місяць поспіль.
Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля
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R2
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02
Учитывая цену газа а сейчас предприятия думают покупать газ по 60грн за куб или закрываться то о каком росте вообще может идти речь...это просто лапша для профанов которые далеки от всего этого,если цена газа в Европе продержится ещё какое то время или зима будет холодной половина предприятий страны тихо или громко закроются...
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:14
С такой ценой на газ и электричество, неудивительно.
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esaul
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