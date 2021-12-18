RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на воду в
столиці на 2022 рік

Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 07:40

Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП скоригувала тариф на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни.

Дивися повний текст Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96773
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 07:40

Еще чуть чуть и будет как в Германии. Смывает последний. Не знаю, байка или нет, но скоро можно будет это проверить. )))
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:26

Re: Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік

p_a_l написав:Еще чуть чуть и будет как в Германии. Смывает последний. Не знаю, байка или нет, но скоро можно будет это проверить. )))
Так уже
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%
R2 » Сер 22 гру, 2021 16:40
3 173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 19:12
greenozon
В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що... 1, 2
R2 » П'ят 19 лис, 2021 11:35
16 2707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 14:00
p_a_l
«Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
R2 » Суб 18 гру, 2021 10:53
7 717
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 гру, 2021 08:36
Правдоруб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.