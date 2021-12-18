НКРЕКП скоригувала тариф на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни.
Дивися повний текст Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 07:40
Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік.
Додано: Чет 23 гру, 2021 07:40
Еще чуть чуть и будет как в Германии. Смывает последний. Не знаю, байка или нет, но скоро можно будет это проверить. )))
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:26
Re: Нові тарифи на воду в столиці на 2022 рік
Так уже
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