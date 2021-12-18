Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.
Дивися повний текст Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 10:25
Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення...
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Дивися повний текст Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту.
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:26
Это с той Венгрией, которая недавно подписала долгосрочный контракт с Газпромом. Ай да украинцы, ай да нирабы :) Ни куба, говорите, российского газа?
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