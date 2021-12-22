В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

Додано: Чет 23 гру, 2021 15:37

_hunter написав: Ну-да, ну-да: выписать приписное да штампик туда штампануть -- нужно денег уйма Ну-да, ну-да: выписать приписное да штампик туда штампануть -- нужно денег уйма

Это так не делается. Во первых медкомиссия и все данные в медкарте. Размеры одежды и т.п. На фига вам штампик у психически больной тети клавы? Во вторых - хотя бы собеседование и понимание кто оно и зачем оно надо. В третьих - сами военкоматы не рассчитаны на такой поток народу - даже просто штампик поставить будет очередь с километр.