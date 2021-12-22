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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:37

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

  _hunter написав:Ну-да, ну-да: выписать приписное да штампик туда штампануть -- нужно денег уйма

Это так не делается. Во первых медкомиссия и все данные в медкарте. Размеры одежды и т.п. На фига вам штампик у психически больной тети клавы? Во вторых - хотя бы собеседование и понимание кто оно и зачем оно надо. В третьих - сами военкоматы не рассчитаны на такой поток народу - даже просто штампик поставить будет очередь с километр.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:41

  _hunter написав:
  Конрад Карлович написав:_hunter
А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((

Ну я же и говорю: раз у нас бюджет меньше израильского -- вообще призыв отменяем :lol:
Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...

От призывников в современной армии толку примерно как от средневекового крестьянского ополчения с дубинами, вилами и косами. Разбегались при первой же возможности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:44

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

  _hunter написав:Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...


Ошибка в словах - набрать народу - кого вы наберете???Не народ надо набирать а тех кто сможет выполнять задачи, или хотябы готов к этому. А у нас будет цирк на весь мир - "Марья Ивановна, подайте патроны - у меня дебет с кредитом не сходится!"
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:47

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Ну-да, ну-да: выписать приписное да штампик туда штампануть -- нужно денег уйма

Это так не делается. Во первых медкомиссия и все данные в медкарте. Размеры одежды и т.п. На фига вам штампик у психически больной тети клавы? Во вторых - хотя бы собеседование и понимание кто оно и зачем оно надо. В третьих - сами военкоматы не рассчитаны на такой поток народу - даже просто штампик поставить будет очередь с километр.

Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:48

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...


Ошибка в словах - набрать народу - кого вы наберете???Не народ надо набирать а тех кто сможет выполнять задачи, или хотябы готов к этому. А у нас будет цирк на весь мир - "Марья Ивановна, подайте патроны - у меня дебет с кредитом не сходится!"

Т.е. сейчас, когда ловят тех, кто по какой-то причине в универ не попал -- это "кто сможет выполнять задачи, или хотябы готов к этому"? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49

  phantom_systems написав:
  _hunter написав:
  Конрад Карлович написав:_hunter
А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((

Ну я же и говорю: раз у нас бюджет меньше израильского -- вообще призыв отменяем :lol:
Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...

От призывников в современной армии толку примерно как от средневекового крестьянского ополчения с дубинами, вилами и косами. Разбегались при первой же возможности.

Да-да: я там уже раньше говорил -- отменяем призыв, а там -- "будь как будет" да "авось пронесет" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:50

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

  _hunter написав:Т.е. сейчас, когда ловят тех, кто по какой-то причине в универ не попал -- это "кто сможет выполнять задачи, или хотябы готов к этому"?

Если он отслужил - значит уже может, а как его заставили это сделать - другой вопрос
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:55

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

  _hunter написав:Да-да: я там уже раньше говорил -- отменяем призыв, а там -- "будь как будет" да "авось пронесет"

Не нужно передергивать - одно дело призыв и подготовка, другое - постановка на учет не пойми кого...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:56

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Т.е. сейчас, когда ловят тех, кто по какой-то причине в универ не попал -- это "кто сможет выполнять задачи, или хотябы готов к этому"?

Если он отслужил - значит уже может, а как его заставили это сделать - другой вопрос

Мы же про призыв, вроде, говорили -- т.е. "пойманный" только _будет_ служить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:56

_hunter
складывается впечатление что ты прямо из военкомата пишешь!

зы кажется верховнейший клоун фильм про войну 1939-1945 посмотрел на днях...
реально глупая затея, не те стратегии сейчас на войне применяются.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 23 гру, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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