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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:21

  Марта написав:
  Чукча2 написав:hunter

На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?


ему некогда.
Он тут сутками сидит, и во всех темах строчит "за Вову"

Пруфы можно? -- или сразу жидкий "выстрел" в лужу объявлять? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:35

  livs375 написав:Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?


Ага , После прихода платежек за отопление и ростом цен на удобрения - рост цен на пищу .Неужто они думают - за их кто-то будет голосовать ?
moldashavanin
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