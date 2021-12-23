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В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:21
Марта написав: Чукча2 написав:
hunter
На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?
ему некогда.
Он тут сутками сидит, и во всех темах строчит "за Вову"
Пруфы можно? -- или сразу жидкий "выстрел" в лужу объявлять?
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_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:35
livs375 написав:
Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?
Ага , После прихода платежек за отопление и ростом цен на удобрения - рост цен на пищу .Неужто они думают - за их кто-то будет голосовать ?
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moldashavanin
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