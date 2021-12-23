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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:21

  Марта написав:
  Чукча2 написав:hunter

На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?


ему некогда.
Он тут сутками сидит, и во всех темах строчит "за Вову"

Пруфы можно? -- или сразу жидкий "выстрел" в лужу объявлять? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:35

  livs375 написав:Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?


Ага , После прихода платежек за отопление и ростом цен на удобрения - рост цен на пищу .Неужто они думают - за их кто-то будет голосовать ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:40

  _hunter написав:Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут :lol:


Как вы себе это представляете ? Ух и аукнится это на выборах .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:52

  _hunter написав:Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут :lol:

Стрілочник ти вже записався?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:08

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

Похоже, зеленые самокатчики до конца срока в креслах не досидят.
Это же надо было так умудриться на ровном месте сходить под себя - теперь в стране не найдется ни одной журнашл... гм... журналистки лояльной к нынешней власти.
Думал, в управлении государством "слуги" дошли до такого абсурда, что дно пробивать уже некуда.
Ан нет, получите ка нагора новый зашквар!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:16

  livs375 написав:Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?

переживают за свои имения в Конче-Заспе. Вон тов. Hunter как распереживался. Пойдет ли он в окопы воевать за свои квартиры в Киеве или отсидится в ОАЭ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:42

Что дальше?Призыв детей с 12 лет?Маразматики.Зеленский же собирался на второй срок?Или уже нет?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:10

  Прораб написав:
  _hunter написав:Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут :lol:

Стрілочник ти вже записався?

Закусывать нужно...
_hunter
 
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