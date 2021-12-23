В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

Додано: Чет 23 гру, 2021 21:21

Давайте подведем итоги, никакая новость на финансах еще не была в таком "топе",так бурно не обсуждалась.Понятно,что и в масштабах страны - это атомная бомба.1......."На основании постановлений Государственного Комитета Обороны (ГКО), образованного 30 июня 1941 г., в одном только 1942 г. было проведено три массовые мобилизации женщин...."Это сделал Сталин,для которого люди -были биологическим мусором,впрочем для наших олигархов(это уже не на эту тему,а на тему экономики) ,похоже,-также.Так вот откуда ноги растут.2.в 21-м веке заставлять женщин,без разбору,до 60 лет !,невзирая на детей,родственников-инвалидов,состояния здоровья - посещать военкомат,это а м о р а л ь н о.Ведь даже ,если состояние здоровья не позволяет становиться на этот учет, все равно - обязана пройти медкомиссию,и т.п. ,т.е. окунуться по полной с головой в эту бюрократию.Независимо-будут их призывать,не будут-это а м о р а л ь н о втягивать слабый пол в эту процедуру.3.Даже 5 минут этого бюрократизма не стоят 5 минут ,проведенных с ребенком.А там речь не идет о пару минутах,это как минимум несколько дней этой показухи.И да, это не патриотизм,это дешевое шоу,это ура-патриотизм,псевдо.Не знаю кто им это посоветовал,но диверсанты по уничтожению рейтингов - явно не дремлют в их рядах4.Коротко говоря-это просто дурость и глупость.Минус миллионы в антирейтинг, и это будут не только часть женщин.Это будут и просто здравомыслящие,из тех кто искренне голосовал ,и даже текто собирался повторно голосовать - еще до вчерашнего дня.5.Каждому шоу есть предел.Лично не против шоу,в т.ч. и в политике.Но что-то типа "горила хата"-это не то чем надо гордиться.6.Другое дело здоровые мужчины,которые обязаны в случае опасности попасть под иго всегда быть на готове.7. Раздел по профессиям-это верх абсурда,наверное -первый случай в мире,когда настолько массовый список профессий,в крайнем случае -это должно быть несколько реально полезных профессий,либо все без исключения виды профессий,как в том же Израиле .Просто жена депутата-это персона неприкосновенная, припрячет свой диплом и понятно ее штрафовать никто не будет,ведь у нас уже весна пришла ,и не первая, и никого не посадили реально.8.Печалька в том,что альтернативы глупости -пока что просто нет. На соответствующем олигарх- канале, выстроилась целая толпа оппонентов,которые уже три десятилетия в теме,и сделали все,чтобы население потенциально сказочно богатой страны оставалось по сути в нищете. Стоит посмотреть,какие голимые новостройки строят, какой свечко-треш предлагают купить населению (и покупают от безысходности),чтобы понять - десятилетия,которых хватило бы на три скачка тигра в экономике - просто разворованы,профуканы,под бурные потоки лапши на уши со стороны клановиков.9.Женщины-добровольцы-иное дело конечно.И да,это супер повод для рос.медвежей пропаганды.Израиль вот,что гугл выдает -......Мужчины и женщины старше 28 лет освобождаются от призыва в армию....До 60 лет - трешак...10.Это из серии Голливуд на наших киностудиях,снижение тарифов,эпл в гараже и прочая трепотня,хотя были и серьезные шаги наряду с этим конечно.Только на этот раз это отнюдь не безобидная трепотня,а то,что влечет реальные последствия.