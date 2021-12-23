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В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:23
За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.
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Прораб
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:28
Прораб написав:
За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.
Пока да. А вот после этого:
_hunter написав: Giroi написав:
А хіба накази міноборони стосуються цивільних?
А для ответа на этот вопрос, как ни странно -- нужно прочитать первоисточник
НАКАЗ N 1566/37188
Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього наказу приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом.
будет уже нет.
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_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:21
Кто там сейчас минист обороны? Резниченко? Это его там Сивоха в КВНе покусал, что ли?
Совсем крыша съехала.
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alt402
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