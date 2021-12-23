В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:23
За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.
Прораб
Повідомлень: 546
З нами з: 02.03.19
Подякував: 407 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:28
Прораб написав:
За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.
Пока да. А вот после этого:
_hunter написав: Giroi написав:
А хіба накази міноборони стосуються цивільних?
А для ответа на этот вопрос, как ни странно -- нужно прочитать первоисточник
НАКАЗ N 1566/37188
Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього наказу приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом.
будет уже нет.
_hunter
Повідомлень: 5836
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 410 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:21
Кто там сейчас минист обороны? Резниченко? Это его там Сивоха в КВНе покусал, что ли?
Совсем крыша съехала.
alt402
Повідомлень: 245
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:33
_hunter написав:
А с развала совка хоть у кого-то на "второй срок" получилось пойти? -- ну просто чтоб размер "аука" представлять?
"Хоть у кого-то" таки получилось:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
Хотя согласен, что по частоте случаев пока напоминает анекдот: "Ну не богом же?!" - "Один наш мальчик таки стал".
Подозреваю, что из простых депутатов были сидящие и поболе, но это уже найти сложнее.
moveton
Повідомлень: 1612
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
drevlyanin
і 16 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор