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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:23

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:28

  Прораб написав:За законом писати заяву на постановку на облік для не військовозобов'язаних – особиста справа кожного.

Пока да. А вот после этого:
  _hunter написав:
  Giroi написав:А хіба накази міноборони стосуються цивільних?

А для ответа на этот вопрос, как ни странно -- нужно прочитать первоисточник :lol:
НАКАЗ N 1566/37188
Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього наказу приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом.


будет уже нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:21

Кто там сейчас минист обороны? Резниченко? Это его там Сивоха в КВНе покусал, что ли?
Совсем крыша съехала.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:33

  _hunter написав:А с развала совка хоть у кого-то на "второй срок" получилось пойти? -- ну просто чтоб размер "аука" представлять? :lol:

"Хоть у кого-то" таки получилось: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87 Хотя согласен, что по частоте случаев пока напоминает анекдот: "Ну не богом же?!" - "Один наш мальчик таки стал".

Подозреваю, что из простых депутатов были сидящие и поболе, но это уже найти сложнее.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:48

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

По всей видимости женщин, которым нужно выехать до общей Тетчероской квоты в стране достаточно много, решили ускорить процесс законодательно.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 01:10

  _hunter написав:
  Конрад Карлович написав:_hunter
А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((

Ну я же и говорю: раз у нас бюджет меньше израильского -- вообще призыв отменяем :lol:
Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...


Ну если важна не цель(боеспособная армия) а процесс (набрать побольше кого попало) то таки да.
п.с. Хантер, кроме вас сего маразма никто не поддержал, т.е. только вы здесь за вову топите.
Опять принцип-любая власть от бога! :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 02:53

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

Не позорился бы, Зеленский, за девками прятаться.
копейка
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