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У «Нафтогазі» розповіли, що
буде з ціною на газ із...

У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:24

У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен буде ставити свою ціну.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із травня 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:25

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