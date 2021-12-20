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«Газпром» виплатить рекордні
дивіденди завдяки зростанню...

«Газпром» виплатить рекордні дивіденди завдяки зростанню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:31

«Газпром» виплатить рекордні дивіденди завдяки зростанню...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний обсяг дивідендних виплат за підсумками 2021 року для російського "Газпрому" може стати рекордним в історії.

Дивися повний текст «Газпром» виплатить рекордні дивіденди завдяки зростанню цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:31

Щоб отримати більше молока, корову треба менше кормити, та більше доїти. Газпром охринів вже вкрай. І спекулянти "гейропейські" не кращі. І не треба про "ринок" і всяке інше тра-ля-ля. Таки праві в дечому "китайські товариЩі" - інкололи треба капіталізму по щам давати...для повернення з небес на землю. Але то пусті балачки. Робиться те, що робиться. Лишається на це все тільки дивитися і на форумі бухтіти...Така от - пічалька(
nikatrunko573
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