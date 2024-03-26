Польща у 2024 році витратила на оборону 3,7% ВВП, що стало рекордним показником.
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Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:35
Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
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Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
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