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Польща торік витратила на
оборону рекордні 3,7% від ВВП

Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:35

Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Польща у 2024 році витратила на оборону 3,7% ВВП, що стало рекордним показником.

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Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:35

вроде требование НАТО 5% ввп в год, а тут "рекордные" 3,7%
stokoz
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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