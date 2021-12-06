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Правила розподілу ФОП за групами хочуть змінити: що...
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:51
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували змінити правила розподілу ФОПів (фізособ-підприємців) за групами.
Дивися повний текст Правила розподілу ФОП за групами хочуть змінити: що пропонують
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:51
не превышает 165 минимальных зарплат - 167
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