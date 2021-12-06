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Правила розподілу ФОП за
групами хочуть змінити: що...

Правила розподілу ФОП за групами хочуть змінити: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:51

Правила розподілу ФОП за групами хочуть змінити: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували змінити правила розподілу ФОПів (фізособ-підприємців) за групами.

Дивися повний текст Правила розподілу ФОП за групами хочуть змінити: що пропонують.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:51

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p_a_l
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