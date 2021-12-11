Засновник та очільник Concorde Capital Ігор Мазепа назвав 4 млрд грн справжньою ринковою ціною заводу "Більшовик", який продали за 1,4 млрд грн.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:33
Мазепа назвав ринкову ціну «Більшовика» у 4 мільярди
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Дивися повний текст Мазепа назвав ринкову ціну «Більшовика» у 4 мільярди.
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:44
Victor Honcharuk
то хай придбає за 1.4 і продасть за 4, вот всі учасники були такі тупі що вийшли з подальшого підняття цін
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:46
Victor Honcharuk дав цьому паничу класну пораду , то як ....вумнику ?
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