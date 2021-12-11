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Мазепа назвав ринкову ціну
«Більшовика» у 4 мільярди

Мазепа назвав ринкову ціну «Більшовика» у 4 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:33

Мазепа назвав ринкову ціну «Більшовика» у 4 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Засновник та очільник Concorde Capital Ігор Мазепа назвав 4 млрд грн справжньою ринковою ціною заводу "Більшовик", який продали за 1,4 млрд грн.

Дивися повний текст Мазепа назвав ринкову ціну «Більшовика» у 4 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:33

цей вумник мазепенко - вумний , як моя теща зранку
boris201010
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:44

Victor Honcharuk
то хай придбає за 1.4 і продасть за 4, вот всі учасники були такі тупі що вийшли з подальшого підняття цін
boris201010
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:46

Victor Honcharuk дав цьому паничу класну пораду , то як ....вумнику ?
boris201010
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